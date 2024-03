Festival de Cinema Brasileiro de Paris chega à 26ª edição; saiba quem será o homenageado

Principal vitrine do audiovisual brasileiro na Europa, o Festival de Cinema Brasileiro de Paris chega à 26ª edição, com a presença dos artistas Murilo Benício, Maria Fernanda Cândido, Bia Lessa, Camila Pitanga e Antônio Pitanga, o grande homenageado do evento este ano. O festival começa nesta terça-feira (26) e finaliza no dia 2 de abril, na sede do evento, o tradicional L’Arlequin, cinema de rua modernista no bairro Saint-Germain-des-Près, em Paris.

Nesta edição, além dos atores acima, estarão presentes outras celebridades envolvidas em projetos do audiovisual brasileiro. Helio Pitanga, diretor "Nas Ondas de Dorival Caymmi", Luiz Fernando Carvalho e Maria Fernanda Cândido, diretor e atriz de "A Paixão Segundo G.H.,, Liliane Mutti e Robertinho Chaves, diretora e ator de "Madeleine à Paris", Marcelo Freixo, presidente Embratur, personagem do documentário "No Céu da Pátria Nesse Instante", entre outros.

O evento apresenta na capital francesa várias produções em audiovisual nacional, sendo responsável também por impulsionar o cinema brasileiro em Paris, onde atualmente existem vários fãs da filmografia do Brasil. Este ano, além da homenagem a Antônio Pitanga, a mostra também vai apresentar seis filmes da carreira do artista, entre eles, "Na Boca do Mundo", "Barravento" e "Nosso Sonho", o filme nacional mais visto de 2023.

Serão exibidos 30 filmes, divididos em cinco mostras: Competitiva, Hors-concours, Documentários, Sessão Escolar e Homenagem a Antonio Pitanga. Na competitiva, serão apresentados oito longas de ficção que concorrem ao prêmio de melhor filme. Já na segunda, outras oito produções integram a lista.

Na mostra de documentários, sete produções serão apresentadas, entre elas, "Nas ondas de Dorival Caymmi", de Locca Faria, filme inédito na Europa e que abrirá o Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Na "Sessão Escolar", estudantes de diferentes escolas francesas prestigiam produções brasileiras e têm contato com alguns dos realizadores dos filmes. Já na sessão que celebra Pitanga, além dos seis filmes do renomado ator, a mostra exibirá um trecho de "Malês", novo filme dirigido por ele, que ainda está no processo de finalização.

O evento é realizado pela Associação Jangada, da carioca Katia Adler. Segundo Katia, o cartaz oficial do festival representa resistência, síntese da história não apenas do evento, mas do audiovisual brasileiro como um todo. "Representa a luta dos pretos no Brasil, do nosso audiovisual que agora vive uma retomada, e do próprio festival, que resiste há tantos anos. E a imagem da película que envolve o punho é cinema na veia, o que nos move", diz a presidente.

Lançamento do livro

No dia 31, o Festival lança o livro "A Nudez da Cópia Imperfeita", de Wagner Schwartz, onde também serão realizadas as sessões do festival. A obra conta as consequências sofridas pelo autor após ser acusado e receber ataques depois de ter a peça "La Bête", releitura do livro "Bichos", de Lygia Clark, no MAM de São Paulo, tirada do contexto original, em 2017.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)