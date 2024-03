Os filmes "Meu Amigo Robô" e "Folhas de Outono" começam a ser exibidos no Cine Líbero Luxardo, a partir desta quinta-feira (21). Os longas estão disponíveis em diversos horários. Na Sessão Paralela, o Maldita CineClube exibirá o longa-metragem "Rosa la Rose, Garota de Programa" e o Cine Nerd irá mostrar "Vidas ao Vento", ambos com entrada gratuita. As exibições acontecem no espaço que fica no térreo do prédio do Centur, em Belém.

A programação do Cine Líbero Luxardo leva para o público seis longas-metragens para todos os públicos. Os filmes "Eu, Capitão" e "Dias Perfeitos", destaques no Oscar 2024, também estão em cartaz na nova programação divulgada pela Fundação Cultural do Pará (FCP). Na segunda-feira (25), não há sessões em razão das programações do aniversário de 153 da Biblioteca Pública Arthur Vianna.

A animação “Meu Amigo Robô” conta a história de Dog, um cachorro solitário de Manhattan, nos Estados Unidos, que decide comprar um robô para fazer companhia. Ao ritmo da Nova Iorque dos anos 1980, eles se tornam inseparáveis, mas Dog será obrigado a abandonar o amigo robô na praia. O filme é baseado no quadrinho homônimo de Sara Varon.

Já "Folhas de Outono" mostra as vidas de Ansa (Alma Pöysti) e Holappa (Jussi Vatanen), duas pessoas solitárias que se encontram em um bar de karaokê. De contatos perdidos a endereços errados, alcoolismo e um cachorro de rua, o caminho da dupla para a felicidade é tão “agridoce quanto delicioso”. O filme finlandês de comédia dramática foi dirigido e roteirizado por Aki Kaurismäki.

O filme italiano “Eu, Capitão” dirigido por Matteo Garrone conta a história de dois irmãos, Seydou e Moussa, que anseiam por um futuro melhor e partem rumo à Europa em uma aventura, onde enfrentam os desafios do deserto, do mar e da própria essência humana. O longa-metragem foi indicado a Melhor Filme Internacional na última edição do Oscar.

Outro indicado ao Oscar em Melhor Filme Internacional que também entra em cartaz é "Dias Perfeitos". No longa, Hirayama é homem de meia-idade contemplativo que vive uma vida modesta e serena, passando os dias equilibrando seu trabalho de zelador obediente dos numerosos banheiros públicos de Tóquio apaixonado pela música, literatura e fotografia. Dentro da rotina diária metódica, uma série de encontros inesperados começam gradualmente a revelar um passado oculto na vida feliz e harmoniosa.

Na sessão especial Maldita CineClube, o filme exibido será "Rosa la Rose, Garota de Programa". O filme mostra a história de uma garota de programa parisiense que lida com o lado menos glamouroso do ofício enquanto tenta manter um relacionamento saudável com o chefe. Um dia, porém, um dos clientes lhe desperta um sentimento único e seu coração se divide entre ética trabalhista e o desejo de amar e ser amada por esse alguém especial.

Já destaque do Cine Nerd é "Vidas ao Vento", do fabuloso diretor Hayao Miyazaki. Na história Jiro Horikoshi vive em uma cidade do interior do Japão. Após ter um sonho de estar voando em um avião com formato de pássaro decide construir a aeronave. Ele faz disso a meta da sua vida. Durante a busca pelo sonho ele conhece Naoko, uma jovem encantadora por quem se apaixona. No entanto, Naoko fica profundamente doente, sem saber se sobreviverá.

Os ingressos de todas as sessões regulares do Cine Líbero Luxardo têm o valor de R$ 12,00, e R$ 6,00 (meia-entrada). A bilheteria abre uma hora antes do início dos filmes e aceita pagamento em PIX, débito e dinheiro. O público deverá ver classificação de faixa etária indicativa.

Programação do Cine Líbero Luxardo de 21 a 27 de março:

21/03 - Quinta-feira

15h: Eu, Capitão / 2h01/ 16 anos

17h20: Folhas de Outono / 1h21/ 14 anos

19h: Meu Amigo Robô/ 1h42/ Livre

22/03 - sexta-feira

15h: Meu Amigo Robô

17h: Eu, Capitão

19h20: Folhas de Outono

23/03 - sábado

15h: Cine Nerd: Vidas ao Vento / 2h06/ 12 anos (Entrada Gratuita)

17h20: Folhas de Outono

19h: Meu Amigo Robô

24/03 - domingo

15h: Meu Amigo Robô

17h: Dias Perfeitos/ 1h44/ 12 anos

19h20: Folhas de Outono

26/03 - terça-feira

15h30: Eu, Capitão

17h50: Folhas de Outono

19h30: Sessão Maldita: Rosa La Rose, Garota de Programa / 1h31 / 18 anos (Entrada Gratuita)

27/03 - quarta-feira

15h: Meu Amigo Robô

17h: Eu, Capitão

19h20: Dias Perfeitos