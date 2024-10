Fã de supervilão se prepara para pré-estreia do ‘Coringa: Delírio a Dois’

Nesta quinta-feira (04), estreia em todos os cinemas do Brasil o longa “Coringa: Delírio a Dois”, mas antes disso, os fãs do personagem que garantiram entradas para a pré-estreia, vão assistir ao filme nesta quarta-feira (03).

O longa é a tão aguardada sequência do vencedor do Oscar de 2019, “Coringa”, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais. Em “Coringa: Delírio a Dois”, Arthur Fleck, preso no hospital psiquiátrico de Arkham, espera o julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Harleen "Lee" Quinzel, a Arlequina,(Lady Gaga) se transforma em paixão e obsessão. Os dois desenvolvem um relacionamento romântico e doentio, embarcando em uma desventura alucinada, fervorosa e musical pelo submundo de Gotham City., enquanto o julgamento público d'O Coringa se desenrola, impactando toda a cidade e suas próprias mentes conturbadas.

O jornalista Marcelo Júnior é fã do personagem desde criança, mesmo se deparando com alguns spoilers na web, ele garante que a ansiedade para a trama está alta.

“Estou com o meu ingresso há um mês, comprei no mesmo dia que abriu a pré-venda, estou muito empolgado! Estou com esse ingresso há muito tempo! Eu esperava que a Lady Gaga fosse virar a Arlequina, porque Margot Robbie para mim, indiscutivelmente, é a melhor atriz para interpretar a Arlequina, para mim elas são muito próximas. A Margot conseguiu trazer muito o que é ela! Mas quando penso na Lady Gaga, eu sempre a imaginei no papel, muito pela trajetória musical e personalidade dela. Ela ter virado Arlequina foi sensacional, estou muito realizado nesse sentido e empolgado”, pontua o fã.

Marcelo Júnior está ansioso para assistir novo longa do Coringa. (Arquivo Pessoal)

“Coringa: delírio a dois” custou US$ 200 milhões para o estúdio Warner Bros e, segundo a revista Variety, terá 15 covers de clássicos e canções originais.

Além da atuação de Lady Gaga, uma das coisas que tem empolgado o público é a volta de Joaquin Phoenix para o papel de Coringa.

“Acho que ninguém esperava de fato uma continuação porque o primeiro filme é muito fechadinho, muito redondinho, mesmo que ele termine com um gostinho de óbvio, já que aquela cena final com o Coringa pegando fogo e as pessoas entusiasmadas, gera um interesse, já que ali ele se libertou ali de alguma forma e virou um ícone para sociedade, de transgressão. Mas acho que essa expectativa não era para uma continuação, mas no sentido de fantasiar sobre”, avalia.

“Mas quando anunciaram o filme dois e a Lady Gaga seria a Arlequina, comprei a ideia na hora e comecei a pesquisar e acompanhar todas notícias e prévias que saiam. É uma expectativa de alguns anos, são dois anos, nem estou dormindo, é ansiedade e animação junto. É um momento muito importante DC Comics, que sempre foi essa editora que aborda coisas muito diferentes, que têm histórias além das recorrentes”, acrescenta.