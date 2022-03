'Drive My Car' vence Melhor Filme Internacional no Oscar 2022

O filme japonês "Doraibu Mai Kã" (Drive My Car) venceu a estatueta do Oscar 2022 de Melhor Filme Internacional. O longa também concorre à principal premiação da noite, de Melhor Filme. A cerimônia de premiação nacontece em Los Angeles, na noite deste domingo, 27.

O filme conta a história do ator que é convidado a atuar em um espetáculo num festival de teatro em Hiroshima. Durante o percurso de carro até o local, conduzido por uma jovem, ele confronta-se com o próprio passado e o mistério sobre a falecida mulher dele, que morreu de forma súbita levando um segredo com ela.

"Mais um franco favorito é premiado. Drive My Car ganhou todos os prêmios da temporada. Apesar de ser uma categoria com grandes concorrentes, ele foi um favorito. O Ryusuke Hamaguch é um diretor novo, com apenas quatro filmes, sendo que 'Drive My Car' é o terceiro filme dele", comenta a crítica de cinema paraense Dedé Mesquita.

Ela menciona também uma aposta de que esse longa japonês se torne o próximo "Parasita", filme coreano que venceu na categoria de Melhor Filme em 2020.