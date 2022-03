Disney é acusada de boicotar afeto LGBTQIA+ nos seus filmes por funcionários da Pixar

O meio do entretenimento viveu uma polêmica recente envolvendo a Disney. O CEO Bob Chapek se posicionou sobre o projeto de lei Don’t say Gay (Não Diga Gay). Apesar dele negar apoio, uma carta aberta atribuída aos funcionários LGBTQIA+ da empresa foi divulgada revelando atitudes repressivas referente a conteúdo homoafetivo em animações a serem produzidas, de acordo com o Variety.

Chapek informa aos seus funcionários, em memorando, que o maior impacto que poderiam exercer em um mundo mais inclusivo seria “através do conteúdo inspirador produzido [por eles]”. Essa afirmação estaria em desacordo com as atitudes da empresa que teria exigido cortes de todos os conteúdos com cenas demonstração de afeto entre pessoas do mesmo gênero demonstradas.

“Nós [funcionários da] Pixar testemunhamos pessoalmente belas histórias, cheias de personagens diversos, voltarem das críticas corporativas da Disney reduzidas a migalhas do que eram antes”, afirma trecho da carta. “Mesmo que a criação de conteúdo LGBTQIA+ fosse a resposta para corrigir as legislações discriminatórias no mundo, estamos sendo impedidos de criá-lo.”

Ao longo do comunicado, os funcionários pedem ainda para que a Disney desfaça qualquer ligação que venha a ter com o projeto de lei Don’t Say Gay, que visa proibir qualquer discussão sobre identidade de gênero ou orientação sexual nas escolas da Flórida. Também há o desejo expresso de que a empresa se pronuncie mais abertamente sobre o caso uma vez que Chapek, em sua declaração na reunião de acionistas da empresa, disse acreditar que a Disney deveria se envolver com o caso “apenas nos bastidores”, mostrando apoio a causas sociais e afins da comunidade LGBTQIA+.

O CEO destacou que na ocasião que a Disney doaria cinco milhões de dólares para a Companhia dos Direitos Humanos e outras instituições que apoiem a causa. Porém, o valor foi prontamente recusado enquanto a empresa não assumir uma postura pública mais assertiva ao invés de “agir nos bastidores” apenas.

A próxima animação a ser lançada pela Pixar através da Disney, atual detentora de seus direitos, é “Red, Crescer é uma fera!” que chega ao Disney+ nesta sexta-feira, 11.