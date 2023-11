Curso de extensão discute diferentes aspectos do mercado cinematográfico

O crítico de cinema e pesquisador Marco Antonio Moreira realiza o Curso de Extensão "Mercado Cinematográfico: Arte, Indústria e Economia" para discutir diversos aspectos do mercado cinematográfico, incluindo custos de produção, distribuição, exibição, conflitos entre premissas comerciais e artísticas e as mudanças no mercado de cinema ao longo das últimas décadas, englobando aspectos internacionais, nacionais e regionais. O curso será realizado neste sábado, dia 2, no Centro Universitário Fibra.

O curso fornecerá informações e interpretações para capacitar os participantes a compreender e enfrentar desafios mercadológicos do mercado cinematográfico. “A proposta do curso é falar sobre as questões que envolvem o cinema que é indústria, mercado e arte. O conflito que às vezes tem de ser uma arte de indústria e ser uma arte de autoria. Essa mistura que tem entre comércio e arte. É um programa que envolve itens relacionados a essas diferenças que existem e que merecem ser discutidas com o público para entender um pouco sobre como é que funciona o mecanismo de exibição distribuição, produção e exibição de um filme”, explica.

Para se inscrever os interessados devem entrar no site do Centro Universitário FIBRA (fibrapara.edu.br) na área de extensão, ou no dia do curso. O curso é aberto para qualquer pessoa que esteja interessado no audiovisual. A taxa de inscrição custa R$ 50 e há limitação de 15 vagas. O Curso de Extensão "Mercado Cinematográfico: Arte, Indústria e Economia" terá seis horas de duração, sendo das 9h às 12h, e das 15h às 19h, no sábado (2).

“O curso surgiu da proposta que fiz ao Centro Universitário, porque é um tema que às vezes não é tão abordado nas mídias populares. Como é que funciona essa indústria? Como funciona o cinema? Por que alguns filmes chegam e outros não? Por que Hollywood é tão rica em cinematografia e tem outros países não conseguem produzir tantos filmes por ano? A ideia como crítico cinéfilo e pesquisador é abordar esses temas e compartilhar as reflexões com o público.

Marco Antonio Moreira é colunista do portal OLiberal.com. Ele atualmente é o presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Marco também é doutor em Artes pelo PPGARTES/UFPA e Mestre em Artes pela UFPA. Professor de Cinema em várias instituições de ensino, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

“Para o cinéfilo é muito importante entender todo esse processo, mas para quem vai trabalhar com audiovisual é mais importante ainda, porque vai ser a profissão dele. Ele tem que saber lidar com as nuances do mercado, essas dificuldades, onde é que ele estará entrando. Um estudante de cinema do Brasil não tem a mesma expectativa que um estudante nos Estados Unidos. Lá a indústria é fortíssima. Aqui ainda estamos em construção. Acho que o curso tem essa importância de passar o que é o cinema como profissão e não apenas uma arte de contemplação”, acredita.

Curso de Extensão "Mercado Cinematográfico: Arte, Indústria e Economia"

Docente: Marco Antonio Moreira

Data: sábado, dia 2 de dezembro de 2023

Horário: 9h às 12h e 15h às 18h.

Local: Centro Universitário FIBRA

Matrículas abertas