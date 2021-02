'Cruella' ganha primeiro trailer com Emma Stone na pele da terrível vilã de '101 Dálmatas'

Após criar muita expectativa com algumas fotos, a Disney finalmente lançou nesta quarta-feira (17), o primeiro trailer de "Cruella", filme focado na supervilã do clássico "101 Dálmatas". Com Emma Stone (La La Land) no papel da personagem, o trailer dá um gostinho do que estar por vir.

Na versão live-action, Emma Stone parece dar um show na pele da vilã, apresentando diversos looks icônicos, assim como o clássico cabelo metade preto e metade branco. Desta vez, o filme se propõe a mostrar a origem da vilã, assim como assumir a missão de humanizá-la.

Assista ao trailer:

O filme "Cruella" estava planejado para ser lançado no natal de 2020, e após alguns adiamentos, será lançado no mês de maio. Há especulações de que o longa siga o modelo de "Mulan", sendo lançado direto no Disney+, o serviço de streaming do estúdio.

Com direção de Craig Gillespie (Eu, tonya), "Cruella" traz no elenco nomes como Emma Thompson, Joel Fry e Paul Walter Hauser, além de Emma Stone no papel da protagonista.

Esta não é a primeira vez que Cruella ganha vida em uma versão live-action. O filme "Os 101 Dálmatas" (1996), trouxe Glenn Close no papel da supervilã odiada por cães da raça Dálmata.