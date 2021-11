'Tamo Junto': Criolo e Emicida dão voz a personagens de animação que retrata relações na pandemia

O curta de animação independente "Tamo Junto" retrata a vida de dois vizinhos que passam a tornar cada momento de interação como grandes preciosidades durante a pandemia de Covid-19. Criolo dubla o personagem principal e a atriz Luciana Silveira, a vizinha idosa. Emicida também tem participação no filme.

“Delicadeza e cumplicidade, uma obra cheia de amor à vida, valorizando a simplicidade do amor que se encontra em cada casa desse nosso território tão sofrido”, disse Emicida sobre o filme.

Assista na íntegra:

Com uma consolidada carreira internacional na indústria de animação, Pedro Conti já trabalhou na Walt Disney Animation, Dreamworks e Paramount, e com artistas como Katy Perry, Gorillaz e Racionais MC’s.

“O projeto foi uma tentativa de dar vazão aos medos que a pandemia trouxe. Eu perdi meu pai pouco tempo antes da pandemia de uma forma muito dramática e esse medo tomou conta de mim quando a pandemia chegou. Também perdi um grande amigo de infância durante a pandemia. O projeto foi uma tentativa de cura por meio da arte”, conta o diretor.

“A produção foi feita seguindo as mais novas tecnologias de computação gráfica e não deve nada pra produções internacionais de grandes estúdios.Foram mais de 76 mil horas de processamento para gerar as imagens finais do filme nessa qualidade. Fora todo o trabalho de criação, direção de arte, pós-produção e o incrível trabalho de supervisão de animação feito por Marcio Nicolosi”, diz o diretor.

A trilha sonora é de Loud+ e a produção, da Flooul Animation.