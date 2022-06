Coringa 2: Lady Gaga é cotada para ser Arlequina em filme da DC

A cantora e atriz Lady Gaga está sendo cotadas para ser uma das protagonistas na continuação do filme Coringa. Segundo o site Hollywood Reporter, o longa-metragem será um musical. Gaga está em negociações para interpretar Arlequina, ao lado do já confirmado Joaquim Phoenix, sob direção de Todd Phillips.

Arlequina é considerada um ícone por ser companheira do vilão, Coringa, nos quadrinhos da DC. O nome da artista teria sido cogitado pelo próprio diretor, que foi produtor do remake Nasce Uma Estrela (2018). Na época, Gaga disputou a estatueta do Oscar de Melhor Atriz e Melhor Canção Original -- nessa última categoria, saiu vitoriosa.

A sequência do Coringa foi oficializada recentemente por Phillips por meio de publicação no Instagram. Veja:

Sobre o filme Coringa

O primeiro Coringa foi lançado em 2019. O longa conta a história de Arthur Fleck, palhaço solitário de Gotham City que é levado ao limite enquanto se transforma no Coringa.