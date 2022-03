Coringa aparece em cena deletada de 'Batman'; confira o visual completo do vilão

Uma cena de cinco minutos fez os fãs de Batman ficarem em choque nesta quinta-feira (24). Isso porque a tal cena deletada do novo filme do Homem-Morcego, interpretado por Robert Pattinson, mostra o Coringa, Barry Keoghan, na sala de visitas de Arkham. É possível ver todo o visual do vilão clássico.

VEJA MAIS

O vídeo, que faz parte do material exclusivo de divulgação do longa dirigido por Matt Reeves, viralizou após internautas resolverem algumas perguntas do Charada, Paul Dano.

Cena deletada

No trecho, Batman visita o Coringa em busca de entender como funciona o modo de agir do novo vilão, que vem deixando mensagens codificadas para o herói nas cenas de crime.

A versão do filme que foi para as telonas mostra o Coringa rapidamente, no final, enquanto conversa com o Charada em sua cela em Arkham.