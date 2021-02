Comercial do Super Bowl revela cenas inéditas de Velozes e Furiosos 9; veja

Além do esperado show de The Weeknd, um comercial de "Velozes e Furiosos 9" foi um dos assuntos mais comentados do intervalo do Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano). O vídeo exibe as primeiras cenas inéditas do filme desde o lançamento do comercial anterior, em fevereiro de 2020!

A prévia nem se incomoda em abordar a ressurreição de um personagem tido como morto na franquia, após fazer a revelação no primeiro trailer, revelado em janeiro de 2020. Mas reforça duas características constantes da saga: que a gangue de Toretto (Vin Diesel) é uma família e que as cenas de ação com veículos em disparada são cada vez mais - ridiculamente - impossíveis.

Na nova continuação, John Cena ("Bumblebee") vai viver o inimigo a ser vencido, formando uma aliança com a vilã do capítulo passado, Cypher (Charlize Theron). Mas o detalhe mais importante sobre este novo personagem é que ele também é o irmão (que nunca tinha sido mencionado!) de Dominic Toretto (Vin Diesel).

As cenas inéditas também dão maior espaço para Letty (Michelle Rodriguez) e Mia (Jordana Brewster, ausente do filme anterior), e voltam a trazer a "novata" Ramsey (Nathalie Emmanuel), Tej (Ludacris), Roman (Tyrese Gibson), Magdalene Shaw (Helen Mirren) e o surpreendente retorno de Han (Sung Kang), visto pela última vez em "Velozes & Furiosos 6", quando teria sido morto por Shaw (Jason Statham). Não por acaso, o retorno do personagem ajuda a minimizar, senão eliminar completamente, a carga negativa associada a Shaw, que virou um dos "mocinhos" e estrelou seu próprio spin-off com Hobbs (Dwayne Johnson) em 2019.

A continuação também terá outro retorno importante atrás das câmeras: o diretor Justin Lin, que dirigiu quatro filmes da marca bem-sucedida - "Velozes e Furiosos - Desafio em Tóquio" (2006), "Velozes e Furiosos 4" (2009), "Velozes e Furiosos 5: Operação Rio" (2011) e "Velozes e Furiosos 6" (2013). Foi ele quem criou o personagem Han e é justo que seja quem o traga de volta para a franquia.

A história foi desenvolvida por Chris Morgan, roteirista de "Velozes e Furiosos" desde a estreia de Justin Lin em 2006, com o roteiro final a cargo de Daniel Casey (da sci-fi "Kin").

Apesar de ter estreia marcada para maio, "Velozes e Furiosos 9" pode ser adiado devido a pandemia de coronavírus. Por conta disso, o comercial anuncia apenas que o filme chegará "em breve" nos cinemas.