Claudia Raia e a filha, Sophia, dublam nova animação da Disney: 'Luca'

Claudia Raia, Sophia Raia, filha da atriz, e Luís Miranda trabalharam juntos para a dublagem nacional da nova animação do Disney+, Luca. O filme estreia na plataforma no dia 18 de junho e é uma produção da Disney com a Pixar.

Na animação, Claudia dá voz a Signora Mastroianni, Sophia é a Chiara e Luís o Tio Ugo. Ambientada em uma bela cidade litorânea da Riviera Italiana, Luca é a história de amadurecimento sobre um menino que vive um verão inesquecível repleto de gelato, massas e intermináveis passeios de scooter no país europeu.

O protagonista compartilha essa aventura com seu novo melhor amigo Alberto, mas toda a diversão é ameaçada por um segredo muito bem escondido: os dois são monstros marinhos de um mundo logo abaixo da superfície da água.

“Eu estava doida para contar essa novidade para vocês! Sim, eu agora sou dubladora da Disney/Pixar, tá bom pra vocês?! Eu e @sophiaraia_, tá?! Porque em filme para família, a gente está também trabalhando em família. Dá o play para vocês verem como foi hilário participar desse processo do #PixarLuca, capische! A estreia exclusiva será no dia 18 de junho, só no Disney+”, escreveu a atriz no Instagram.w