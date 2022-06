Indicações de filmes nos cinemas e plataformas de streaming

As diversas plataformas audiovisuais prosseguem apresentando opções de bons filmes para os cinemaníacos e é válido estar atento para a programação de bons canais de streaming. Nas salas de exibição é imprescindível assistir Pureza de Renato Barbieri com Dira Paes em últimos dias de exibição e Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson que volta ao circuito de exibição. Canais como MUBI e Belas Artes a lá Carte desempenham belissimamente uma função de cultura cinematográfica para os cinéfilos que podem encontrar filmes novos e clássicos como Viver (1971) de Akira Kurosawa e Império da Paixão (1978) de Nagisa Oshima à disposição.

No canal Darkflix é possível assistir ou rever o ótimo O Enigma de Outro Mundo (1982) de John Carpenter que completa 40 anos de seu lançamento nos cinemas em 2022 e Viagens Alucinantes (1981) de Ken Russel, um dos primeiros filmes do excelente ator William Hurt. No Telecine Cult é indispensável conferir o documentário sobre os 100 anos do genial Ingmar Bergman.

Boas sessões!

Cinema

Pureza de Renato Barbieri. Baseado na história real de Pureza Lopes Loyola em busca de seu filho desaparecido após ele deixar sua cidade para buscar emprego em um garimpo com a promessa de uma vida melhor para sua mãe. O filme teve diversas cenas filmadas na Amazônia e foi vencedor de 28 prêmios nacionais e internacionais. Com Dira Paes.

Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Uma história de amor e descobertas entre um jovem casal nos anos 1970. Anderson é um dos melhores cineastas americanos em atividade e realizou ótimos filmes como Magnólia (1999) e Sangue Negro (2008).

Belas Artes a La Carte

Viver de Akira Kurosawa. Um veterano funcionário público descobre, após décadas de dedicação ao trabalho, que está doente e tem pouco tempo de vida. Triste e abatido, ele decide aproveitar os últimos momentos de sua vida. Obra-prima do grande cineasta japonês Akira Kurosawa realizada em 1951. Um dos maiores filmes da história do cinema.

Os Homens que pisaram na Cauda do Tigre de Akira Kurosawa. Produção de 1945 em uma adaptação de uma obra Kabuki, do teatro japonês tradicional, de 1840. O filme mostra como um samurai fugitivo, o senhor Yoshitsune, seu irmão e seus guardas-costas que tentam cruzar uma a fronteira.

Mubi

Começar de Novo (2006) de Joachim Trier. Dois amigos decidem lançar seu primeiro livro e enviam juntos os seus escritos para uma editora, mas somente um deles consegue publicar sua obra e se tornar famoso. Produção da Noruega do diretor que realizou Thelma (2017), ótimo filme de terror e suspense.

O Império da Paixão de Nagisa Oshima. Em uma aldeia japonesa no século 19, uma mulher decide assassinar seu marido com a ajuda do jovem amante. Suas vidas mudam completamente a partir de um inquérito policial e o fantasma do marido que surge para assombrá-los. O cineasta Nagisa Oshima (que dirigiu o polêmico Império dos Sentidos) ganhou o prêmio de melhor direção no festival de Cannes de 1978.

Darkflix

O Enigma de Outro Mundo de John Carpenter. Excelente refilmagem de O Monstro do Ártico (1951) com o estilo contemporâneo do excelente cineasta americano John Carpenter. Um grupo de pesquisadores trabalha em uma estação na Antártica e descobre um ser alienígena submerso na neve há mais de 100.000 anos. Eles terão que lutar pela sua sobrevivência e impedir que o alienígena chegue a outros lugares do planeta Terra.

Viagens Alucinantes de Ken Russel. Um cientista elabora uma teoria que avaliza a existência de outros estados de consciência e tenta provar seu trabalho realizando experimentos cada vez mais estranhos. Russel teve evidencia como diretor nos anos 1970 quando realizou o sucesso Tommy (1975).

Telecine Cult

Bergman 100 anos de Jane Magnusson. Documentário sobre o cineasta sueco Ingmar Bergman (1918-2007) que apresenta entrevistas com seus colaboradores, críticos de cinema e historiadores.