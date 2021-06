Cineclube exibe gratuitamente 'Encantados', filme de Tizuka Yamasaki filmado no Marajó

O Cineclube Casas Casadas exibe gratuitamente o filme "Encantados", de Tizuka Yamasaki, na Sessão Elas por Elas. A produção fica disponível em um link até às 20h de segunda-feira (21). A produção tem prêmios de Melhor Direção no Festival de Cine Latino Americano Trieste e Melhor Filme Festival da Juventude 38º Mostra Internacional de SP.

Na segunda-feira, 21 de junho, haverá um encontro virtual com a presença da diretora e produtora Tizuka Yamasaki, da atriz Dira Paes, da montadora Tainá Diniz, do produtor Emanuel Freitas, do diretor assistente Ricardo Favilla, e do roteirista Victor Navas. A conversa será moderada por Ricardo Cota.

Para ter acesso ao filme e a conversa é necessário fazer a incrição pelo site abcinecursos.org.br/cineclube-inscricoes/. O link para o filme então será enviado.

Em Encantados, Zeneida (Carolina Oliveira) é uma das filhas de um importante político do Pará. Com mais dez irmãos, ela se destaca por seu jeito atrevido, perseverante e teimoso. Sensitiva, vê e escuta coisas que mais ninguém enxerga ou ouve, e após se mudar para a Ilha do Marajó fica encantada com Antônio (Thiago Martins), figura misteriosa que encontra nas andanças pela propriedade da família. A paixão pelo estranho e a intimidade com a natureza não são vistas com bons olhos por seus pais e a rebelde jovem passa a enfrentar um grande conflito dentro de casa ao ser considerada lunática.