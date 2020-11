Cineasta Cadu Barcellos é morto a facadas no centro do Rio

O cineasta Cadu Barcellos, de 34 anos, foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira (10) no Rio de Janeiro. Informações da imprensa local relatam que ele foi atacado na esquina da avenida Presidente Vargas com a Rua Uruguaiana, no Centro.

Nascido Carlos Eduardo Barcellos Sabino, o cineasta foi codiretor do longa "Cinco vezes favela — agora por nós mesmos" e fez trabalhos para a televisão e para a internet.

Além de ser assistente de direção de "Greg News", programa comandado por Gregorio Duvivier, Cadu também era diretor artístico do grupo No Lance. Ele ainda participou da equipe de pesquisa do documentário “Favela Gay” (2014) e foi assistente de direção do canal Porta dos Fundos.

Amigos contaram que, possivelmente, Cadu foi morto em um assalto. Ele havia saído da Pedra do Sal, no Santo Cristo, de carona em um carro de aplicativo com uma amiga, que seguia para a Zona Sul, e desembarcou alguns quilômetros depois, no Centro do Rio.

Perto de uma saída do metrô, foi rendido. O cineasta chegou a ser visto gritando por socorro por volta das 3h30, mas caiu alguns metros à frente e morreu no local, antes que fosse socorrido.