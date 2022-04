Cine Líbero Luxardo exibe 'Medida Provisória', de Lázaro Ramos, nesta quinta, 21

O comentado filme dirigido por Lázaro Ramos, "Medida Provisória", será exibido no Cine Líbero Luxardo, do Centur, a partir desta quinta-feira (21), onde ficará em cartaz até o próximo dia 27, com sessões diárias às 18h e às 20h. Esse é o primeiro filme dirigido pelo ator, que traz no elenco Taís Araújo, Seu Jorge e Alfred Enoch, ator anglo-brasileiro de "Harry Potter".

O drama traz um contexto distópico em que o governo brasileiro determina, por imtermédio de medida provisória, que os cidadãos negros “voltem” para a África como forma de reparar os tempos de escravidão. O advogado Antônio (Alfred Enoch), sua companheira Capitu (Taís Araújo) e o primo dele, André (Seu Jorge), decidem resistir. A classificação é de 14 anos.

"Medida Provisória" terá ingressos vendidos a R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). Só não haverá exibição do filme nos dias 23 e 25, quando o Líbero Luxardo vai expor "Buddies", às 16h, com classificação de 14 anos e entrada franca; e "Hoje Estamos Aqui", às 19h, com classificação livre e entrada franca.

Os ingressos ficam disponíveis uma hora antes da sessão e, no caso dos ingressos vendidos, o pagamento só pode ser feito em dinheiro.

Protocolo

A sala de cinema segue com os protocolos de segurança contra a covid-19. É preciso apresentar o comprovante de vacinação no ato da compra do ingresso e na entrada da sala de exibição, assim como o uso da máscara e o distanciamento social continuam sendo cobrados.

Medida Provisória

Dias: 21 a 27 de abril (exceto 22 e 25 de abril)

Horários: 18h e 20h

Cine-Debate Arte pela Vida

Buddies

Dia: 23 de abril

Horário: 16h

Projeto Janelas

Hoje Estamos Aqui

Dia: 25 de abril

Horário: 19h

Local: Cine Líbero Luxardo (Centur), Av. Gentil Bittencourt, 650.