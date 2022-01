Cine Líbero Luxardo exibe documentários de Luiz Arnaldo Campos

O Cine Líbero Luxardo exibe dois documentários do cineasta Luiz Arnaldo Campos, que é radicado em Belém: “Aikewara, a ressurreição de um povo” e “Depois do Vendaval”. As sessões iniciam nesta quinta-feira, 20, e seguem até o dia 26, exceto na segunda-feira, 24.

Em “Aikewara”, o diretor retrata a saga de um povo indígena da Amazônia que sobrevive à beira da extinção e que nos anos 1970 teve a aldeia invadida e ocupada por tropas do exército, que caçavam guerrilheiros em luta contra a ditadura militar. As sessões deste filme serão nos dias 20, 22 e 25, sempre às 18h.

Já o documentário “Depois do Vendaval” é um inventário político-amoroso dos anos 1978-1980, período marcante da História recente do Brasil, quando interromperam no cenário nacional uma série de manifestações: as greves operárias do ABC paulista, a campanha pela anistia aos presos políticos e a refundação da UNE, fatos que mudaram radicalmente o país e marcaram o início da democratização do Brasil. As sessões deste filme serão nos dias 21, 23 e 26, sempre às 18h.

O Líbero Luxardo segue com os protocolos contra a covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara, o distanciamento social e o comprovante de vacina. A sala de cinema está funcionando com 75% da capacidade (66 pessoas por sessão).

A venda de ingressos inicia uma hora antes de cada sessão, na bilheteria do estabelecimento ao valor de R$ 12 com direito a meia entrada para estudantes.