Cine Líbero Luxardo anuncia reabertura em agosto, com o premiado 'Piedade'

Cinéfilos de Belém estão em festa. Isto porque nesta terça-feira 3, o Cine Líbero Luxardo anunciou finalmente sua reabertura. Em uma publicação feita no Instagram, o cinema informou que volta no dia 14 e 15 de agosto, com a pré-estreia de "Piedade", filme de Cláudio Assis estrelado por Cauã Reymond e Fernanda Montenegro.

De acordo com informação da assessoria do cinema, a sala vai funcionar com lotação de 40%. A bilheteria segue no formato já conhecido dos frequentadores, com início da venda de ingressos sempre uma hora antes de cada sessão.

O Líbero divulgou ainda os horários das sessões, que serão às 18h e às 20h. "Piedade" conta a história de uma cidade fictícia que leva o nome do longa. Na narrativa, a rotina dos moradores é abalada pela chegada de uma grande empresa petrolífera, que decide expulsar todos de suas casas e empreendimentos para ter melhor acesso aos recursos naturais.

O filme de 2019 foi aclamado em uma série de festivais, tendo levado prêmios no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e no Los Angeles Brazilian Film Festival.