Casagrande, sexo lésbico e ditadura: 'Onda Nova' estreia após 42 anos

Após 42 anos de seu lançamento e de censura no peródo ditatorial brasileiro, o filme "Onda Nova" finalmente chega nas telas de cinema do Brasil. Com participações de Wladimir Rodrigues dos Santos, Walter Casagrande e Olívio Pitta, ícones da conhecida Democracia Corintiana, e do narrador Osmar Santos, além de Regina Casé e do cantor Caetano Veloso, o longa estreia nesta quinta-feira (27).

Sinopse

Com direção de Ícaro Martins e José Antonio Garcia, o filme de 1983 narra a história do fictício “Gayvotas Futebol Clube”, um time de futebol feminino criado no ano em que a modalidade foi finalmente regulamentada no Brasil, após décadas de proibição das mulheres no esporte.

As presenças de Casagrande e Wladimir são inusitadas. Walter Casagrande interpreta ele mesmo e, em sua cena, é abordado por uma fã que pede para o jogador tirar sua virgindade. O atleta aceita o convite e, em seguida, aparece nu, em uma cena de sexo com a garota.

Wladimir aparece vestido de mulher, logo no início do longa, enquanto Pitta participa de diversas cenas de sexo. Outras cenas recorrentes são as de sexo lésbico entre as jogadoras do time Gayvotas. Ao todo, o filme conta com ao menos 15 cenas de relações sexuais, um dos motivos que o fez ser censurado durante a Ditadura Militar.

"Onda Nova" foi remasterizado em 4K em uma distribuição entre Vitrine Filmes e Tanto Filmes. A obra chega às salas de exibição hoje, 27 de março. Em Belém, o filme será exibido no cinema Cine Líbero Luxardo, no dia 01 de abril às 20h.

Confira o trailer:

Por Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.