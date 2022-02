Halle Berry faz cena de sexo lésbico e fala sobre a reação da filha; veja qual foi

A atriz e diretora de cinema Halle Berry, de 55 anos, teve uma conversa séria com a filha Nahla, de 13 anos, ao mostrá-la uma cena de sexo lésbico protagonizado pela mãe. Trata-se de um longa-metragem, intitulado no Brasil como 'Ferida', já disponível na plataforma de streaming, da Netflix. A adolescente ficou em choque. Os detalhes da conversa foram divulgadas em entrevista com a atriz, para o tabloide britânico, The Sun.

De acordo com a atriz, Halle Berry, a filha acompanhou as edições do longa. Na obra, Halle Berry encenou relações sexuais com a também atriz, Sheila Atim, intérprete da treinadora Bobbi Buddhakan.

Veja o trailler oficial:

"Nahla assistiu a uma cena de amor [com um homem]. Ela olhou para mim e disse: 'Oh, uau, mãe. Sério? Uau!'. Então, meu editor, que estava sentado ao meu lado sem perceber que minha filha estava lá, disse: 'Vá para a segunda cena de amor, quero ver como ficou'", disse. "Bem, essa era uma cena de amor com uma mulher", continuou a atriz.

Berry disse, ainda, que partiu da própria filha o interesse de conversar mais sobre o assunto. "Minha filha ficou, tipo, ‘Uau, mãe, precisamos ter algumas conversas. Você não me contou sobre isso’, pontuou.



Apesar do constrangimento, a experiência serviu para estreitar mais os laços de mãe e filha, em conversa franca e produtiva. “Eu disse: ‘Nahla, isso é um filme, nada disso é de verdade. Tipo, nada disso é real’. Eu tive uma conversa real com minha filha sobre isso; sobre minha sexualidade, sobre meu trabalho na indústria e sobre como eu tive que lutar muito para fazer o filme", finalizou a atriz.



SINÓPSE

No longa ('Bruised' ou 'Feridas', título em Português), lançado em novembro de 2021, em mais de 190 países, Jackie Justice (Halle Berry) é uma lutadora de MMA que saiu do esporte desacreditada. Sem sorte na vida, ela passa anos acumulando raiva e arrependimento. Ela é convencida a entrar em um esquema de lutas clandestinas pelo empresário e namorado Desi (Adan Canto). A lutadora chama a atenção de um promotor de lutas (Shamier Anderson) que promete levá-la de volta ao octógono. Mas o caminho para a redenção se intensifica quando Manny (Danny Boyd, Jr.), o filho que Jackie abandonou, reaparece. ‘Ferida’ marca a estreia da vencedora do Oscar Halle Berry como diretora, e tem no elenco Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko e Stephen McKinley Henderson.