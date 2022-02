'O Dilema das Redes' é a indicação de filme do jornalista Marcio Lins

O jornalista da TV Liberal e DJ Márcio Lins compartilhou com O Liberal a sua dica de streaming para curtir nesse final de semana. O documentário "O Dilema das Redes", disponível na Netflix, traz especialistas em tecnologia e profissionais área que abordam sobre o impacto devastador que as redes sociais podem ter sobre a democracia e a humanidade.

O Dilema das Redes

Dirigido por Jeff Orlowski, a produção traz temas bastante presentes na sociedade atual dos algoritmos, likes e visualizações. Ex-funcionários e executivos de empresas como Google, Facebook e Twitter se reúnem para tratar dos perigos causados pelas redes sociais.

Dividido em um trama fictícia e relatos verdadeiros, o documentário acompanha a vida de um jovem que passa bastante tempo na internet e conta com a presença de ex-funcionários e executivos das conhecidas como ‘Big Techs’. Ao passo que os depoimentos são mostrados, o personagem da trama torna-se cada vez mais isolado das relações interpessoais e extremista.

Confira o trailer:

Tristan Harris, ex-designer do Google, e Tim Kendall, ex-diretor de monetização do Facebook trazem informações sobre o período em que trabalham nas empresas e como era lidar com o “outro lado da moeda”. Na maioria das vezes, cercadas por um modelo de lucros bilionários e a falta de uma regulamentação, surgem nessas empresas um novo problema no que diz respeito ao vazamento de informações pessoais dos usuários e manipulação de dados.

Um comentário bastante polêmico, presente no documentário, e que repercute até hoje é o que diz: “Se você não está pagando pelo produto, então você é o produto”, diz Thistan Harris, citando uma máxima das empresas de tecnologia.

Lançada em 2020, ano do advento da pandemia do Covid-19, e consequentemente período de maior tempo gasto dos usuários nas redes sociais, devido ao isolamento, a produção trouxe muitos questionamentos e opiniões acerca do tema. A discussão foi parar nas redes sociais após usuários presenciarem imagens, as quais mostravam as estratégias usadas por essas multinacionais para manter os indivíduos em suas plataformas.

Tendo como roteirista o próprio diretor Jeff Orlowski, além de Davis Coombe e Vickie Curtis, ao documentário levantou bastante debates e teve diversas indicações em premiações do cinema, incluindo o Prêmio BAFTA de Cinema, na categoria “Melhor Documentário”, Prêmio Emmy do Primetime, nas categorias “Melhor Edição”, “Melhor Documentário”, “Melhor Roteiro”, “Melhor Fotografia”, entre outros.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)