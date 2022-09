'Brasil, eu te amo', comemora Viola Davis ao atingir topo da bilheteria no país

Viola Davis fez uma postagem especial aos fãs brasileiros no perfil pessoal do Twitter, usando o idioma português, na terça-feira, 27. Ela elogiou o Brasil pela excelente aceitação do filme "A Mulher Rei", produzido e estrelado por ela. Pois o longa atingiu o primeiro lugar nas bilheterias dos cinemas do país.

“Brasil, eu te amo. Você sempre tem meu coração. Para todo o sempre”, escreveu a atriz norte-americana.

Recentemente, a vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Um limite entre nós" esteve no Brasil para promover o novo filme. Em A Mulher Rei, Viola faz o papel da general de um exército de mulheres habilidosas, que existiu no século 19 e combateu colonizadores, tribos rivais e todos que tentaram escravizar seu povo e tomar suas terras.

IK1sEiHodZg" title="YouTube video player" width="560">

Na visita ao Brasil, ela reuniu com os artistas Taís Araújo, Lázaro Ramos, Zezé Motta, Dandara Mariana, Iza, ícaro Silva e Seu Jorge.