Barreiro recebe o cinema de rua 'Ver-o-Cine' esta noite

Os moradores do bairro do Barreiro, em Belém, recebem a mostra "Ver-o-Cine", uma mostra de cinema de rua com acesso gratuito e distribuição de pipoca, hoje, quarta-feira, 8. A sessão inicia às 19h. Serão exibidos curta-metragens brasileiros com a temática ambiental em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último domingo, 5.

A 1ª edição do Ver-o-Cine vai exibir os curtas "Curupira", "Matinta Perera", "O Menino Urubu", "A Onda" e "Cadê o verde que estava aqui?". A indicação é livre.

A iniciativa faz parte do projeto Cinema Brasil Itinerante, organizado pela Fundação Palmares.

Agende-se:

Cinema de rua Ver-o-Cine

Dia: Quarta-feira, 8

Hora: 19h

Local: Passagem Santo Anofre entre Benedito e Bom Jesus - Barreiro