Bárbara Paz surge no Festival de Veneza com traje de protesto em defesa da Amazônia

A atriz e cineasta Bárbara Paz conseguiu chamar a atenção no Festival de Cinema de Veneza, na última quarta-feira, 1, ao surgir com usando um elegante smoking da marca Gucci com acessórios inusitados acoplados. O nariz e a boca a atriz foram cobertos com uma máscara supostamente de oxigênio, de onde saíam tubos em direção às costas. O look era finalizado com uma espécie de mochila de vidro, que carregava um vaso de planta. A imprensa europeia deu destaque para a manifestação da artista nesta sexta-feira, 3.

Bárbara publicou sobre o protesto no Instagram, em português e inglês: "Amazônia é o pulmão do mundo e a humanidade tem o direito de respirar", escreveu, usando a definição polêmica que é desmentida por pesquisadores sobre a região. "Todos carregamos um pouco dela em nós", finalizou.