'Bacurau' é indicado a prêmio da Associação de Críticos de Hollywood

“Bacurau” foi indicado nesta terça-feira (2) a melhor filme internacional no prêmio anual da Associação de Críticos de Hollywood. O filme brasileiro vai concorrer com “Deux” (França), “Another round” (Dinamarca), “Ya no estoy aquí’” (México) e “La Llorona” (Guatemala).

Em dezembro, “Bacurau” foi eleito o melhor filme estrangeiro pela Associação de Críticos de Nova York. O anúncio dos vencedores da Associação de Críticos de Hollywood será no dia 5 de março.

Aliás, “Bacurau” está alçando novos voos e pode ser indicado ao Oscar 2021. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles está elegível na premiação após ter entrado no Academy Screening Room, plataforma de acesso exclusivo aos membros da Academia votantes do Oscar.

A notícia foi divulgada pela distribuidora Vitrine Filmes por meio das redes sociais. De acordo com a publicação, “dentre as categorias que o filme pode ser indicado, destacam-se melhor filme, direção, atriz coadjuvante, ator coadjuvante e roteiro original”.

A produtora ainda ressaltou que “o filme é elegível em todas as categorias para longas-metragens de ficção, exceto filme internacional”. Para esta categoria, este ano, o Brasil tenta emplacar uma indicação com o documentário “Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, de Barbara Paz, viúva do diretor.

Apesar da euforia por conta da notícia, é importante ressaltar que a lista oficial de indicados será publicada somente no dia 15 de março. Há grandes chances da produção ser considerada, no entanto, ainda é cedo para confirmar sua presença no Oscar 2021, evento que será realizado no dia 25 de abril.

“Bacurau” se passa em um povoado fictício do sertão brasileiro, cuja população descobre que está sendo ameaçada por invasores misteriosos. O longa-metragem foi lançado em 2019 e conquistou diversos prêmios, como o de melhor filme estrangeiro no New York Film Critics Circle. A obra também foi citada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, como um de seus filmes favoritos de 2020.

Recentemente a produção foi indicada na categoria de melhor filme internacional no Independent Spirit Awards.