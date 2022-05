'Avatar 2': Primeiro trailer da aguardada sequência é divulgado; assista

O trailer de "Avatar: O Caminho da Água" foi divulgado nesta segunda-feira (9) pela Disney. A aguardada sequência do filme de James Cameron chega mais de 10 anos depois do lançamento do bem sucedido primeiro filme.

A prévia do novo filme mostra os seres de Pandora lutando pela sobrevivência em meio de inúmeras ameaças. O casal Jake Sully e Neytiri aparece com uma família já contruída, a qual usam como fortaleza para lutar contra batalhas e tragédias.

Assista ao trailer:

O elenco original do filme de 2009 segue no novo filme, que promete ainda mais tecnologia e efeitos visuais. A saga de James Cameron, já considerada um sucesso, deve ganhar ainda mais três sequências nos próximos anos, pela Disney.

"Avatar: O Caminho da Água" tem lançamento marcado para 15 de dezembro de 2022. Antes de ser divulgado na internet, o trailer com cenas inéditas vinha sendo exibido com exclusividade nas sessões de "Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura".