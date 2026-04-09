Ator estadunidense que interpreta Bolsonaro em filme 'faz alerta' sobre eleições; veja
A cinebiografia promete retratar momentos importantes da trajetória de Bolsonaro, incluindo a campanha presidencial de 2018.
O ator norte-americano Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro no filme "Dark Horse", chamou atenção ao relacionar a obra com o cenário eleitoral dos Estados Unidos.
O roteiro de "Dark Horse" é assinado pelo deputado federal Mario Frias (PL), ex-ator e ex-secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, reforçando a conexão do filme com a trajetória política do ex-presidente.
Em suas redes sociais, Caviezel fez referência direta às eleições em seu país: “Se você se importa com as nossas eleições, assista ao meu filme em 11 de setembro de 2026”, escreveu o ator.
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Ele divulgou a estreia da produção, marcada para 11 de setembro de 2026, e convidou o público a assistir ao longa. A data de estreia coincide com o dia em que Bolsonaro foi condenado pelo STF no ano passado, recebendo uma pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes como tentativa de golpe de Estado e ameaça ao Estado democrático de Direito.
A cinebiografia promete retratar momentos importantes da trajetória de Bolsonaro, incluindo a campanha presidencial de 2018 e o atentado sofrido pelo então candidato durante o período eleitoral.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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