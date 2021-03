Ator é escolhido para ser par romântico de Harry Styles

O ator inglês David Dawson (Peaky Blinders) foi escolhido como par romântico de Harry Styles no filme My Policeman, que está em fase de pré-produção. Eles irão se envolver em um triângulo amoroso com a personagem da atriz Emma Corrin (The Crown).

Dawson interpretará o personagem Patrick, na trama que será baseada no livro de mesmo nome, escrito por Bethan Roberts, lançado em 2012.

My Policeman se passa no final dos anos 1990 com a chegada de Patrick, um idoso inválido, na casa de Marion e Tom. A trama também mostrará flashbacks da relação apaixonada entre Tom e Patrick, em meados dos anos 1950, quando a homossexualidade era ilegal. O filme ainda não tem data de estreia.