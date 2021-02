Ator é encontrado morto junto com a mãe em apartamento

O ator norte-americano William Wedell foi encontrado morto junto com a mãe dele, Agnes Wedell, no apartamento de luxo no qual eles viviam em Nova York. As mortes do artista de 64 anos e da mãe dele de 95 foram noticiadas pelo jornal norte-americano New York Post e pelo diário britânico Daily Mail.

Também ator de teatro, William Wedell tinha no currículo participações nos filmes ‘Crimes e Pecados’ (1989), dirigido e protagonizado por Woody Allen, e ‘Atraídos pelo Destino’ (1994), dirigido por Andrew Bergman e com o ator Nicolas Cage no papel principal.

De acordo com o New York Post, a crença das autoridades que investigam o caso é que a mãe do ator tenha morrido primeiro, há alguns dias, e só depois ele morreu. O último contato de William com suas irmãs ocorreu em janeiro, por meio de mensagens de texto.

Foram encontrados no apartamento várias embalagens de produtos aromatizantes e purificadores de ar para evitar que os cheiros da decomposição dos corpos se espalhassem pelo edifício. Os investigadores suspeitam que o material tenha sido colocado no local por William antes dele morrer.

O New York Post conversou com a irmã do ator, Julianna Wedell (61 anos). Ela afirmou que a mãe morava com o irmão e que os dois levavam uma vida tranquila, quase como ermitões. Ela e outra irmã procuraram a polícia após o irmão parar de atender os telefonemas delas há algumas semanas. “Eles eram muito próximos e viveram juntos naquele apartamento por uns 25 anos”, disse Julianna.