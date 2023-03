Ator chinês revela mudanças em personagem de John Wick 4 para tirar estereótipos: 'Genérico'

O ator chinês Donnie Yen, de 59 anos, revelou em entrevista que fez mudanças em um personagem com o intuito de diminuir o número de estereótipos asiáticos. O ator vai interpretar Caine no quarto filme da saga “John Wick”.

O ator revelou para o portal da GQ que a primeira alteração ocorreu no nome do personagem, que era Shang ou Chang. “Por que ele sempre tem que ser chamado de Shang ou Chang? Por que ele não pode ter um nome normal? Por que tem que ser tão genérico?”, questionou o chinês.

Além do nome, as vestimentas do personagem também foram alteradas, tornando ele menos generalizado. Segundo Yen, as ideias iniciais previam o uso de “gola mandarim” no guarda-roupas do seu personagem Caine. Ele, no entanto, sugeriu mudanças: “Este é um filme de John Wick. Todo mundo deveria ser legal e estar na moda. Por que ele não pode parecer legal e elegante?”, completou o ator.

O artista chinês revelou ter gostado de filmar John Wick e que o processo foi “uma experiência muito respeitosa”, completou. Além do retorno de Keanu Reeves vivendo o personagem principal, o longa-metragem também contará com Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane em seu elenco e está previsto para estrear nos cinemas no dia 23 de março. Veja o trailer:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)