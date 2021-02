Apresentador do 'Esporte Espetacular', Lucas Gutierrez lança curta metragem

Pouca gente sabe, mas Lucas Gutierrez, apresentador do “Esporte espetacular”, é ator, produtor e diretor. Ex-aluno de teatro da Casa das Artes de Laranjeiras (a CAL) e de interpretação para cinema na New York Film Academy, o jornalista lança nesta segunda-feira o curta-metragem “Relicário”, trabalho que produziu, escreveu, codirigiu e em que atuou.

“Quando eu comecei a fazer teatro, senti como se estivesse pagando uma dívida comigo mesmo, com a minha alma. E não acho que foi à toa que, nesse mesmo período, as portas da televisão tenham se aberto. O teatro me transformou como pessoa, e como profissional eu tive maior estudo, cuidado e consciência com a dicção, a voz, a expressão corporal, a desenvoltura diante das câmeras”, conta Lucas.

Ele morou em Nova York — enquanto a mulher, Karin Duarte, era correspondente na cidade — e fez muitos outros cursos na área. “Você pode ser um ator, um músico, um comediante, e ainda assim entreter, informar, escrever, refletir. Hoje as possibilidades são tantas. A coisa que me traz mais felicidade é justamente ser reconhecido como uma pessoa múltipla: eu ganho a vida escrevendo, apresentando, performando… Na TV, na internet, no jornalismo ou no esporte, eu me sinto como um artista”.

Em “Relicário”, ao terminar um longo relacionamento, um jovem ator se vê apaixonado por uma colega de cena. “Inicialmente, eu queria um ator para o papel principal. Não queria atuar, já tinha muita coisa na minha mão. Mas como é um filme superindependente e se trata de uma história muito pessoal, até íntima minha, achei que não dava pra fugir e tinha que botar a cara”, diz Lucas.