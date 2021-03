Após sucesso em 40 países, Netflix confirma segunda temporada de ‘Cidade invisível'

Nesta terça-feira (2), a plataforma Netflix confirmou, pelas suas redes sociais, a segunda temporada da série que é sucesso em 40 países, Cidade Invisível. A trama deve ganhar novos personagens nessa nova fase.

Conhecido pelas franquias de animação, A Era do Gelo, Rio além de O Touro Ferdinando (que foi indicado ao Oscar de Melhor Animação), o criador e co-produtor da série, celebrou: "É uma alegria enorme ver um produto nosso, do Brasil, chegar a tantas partes do mundo e agradar a tantas pessoas. Foi o meu primeiro projeto 100% brasileiro, com a Prodigo Films, e eu não poderia estar mais feliz com a oportunidade de seguir contando essa história. Recebi muitos comentários, li bastante sobre o que as pessoas desejam para a continuação, e estou levando tudo em consideração para trazer ao público uma sequência bacana".

“Cidade Invisível está renovada para uma segunda temporada. Mas com esse vídeo renovei o @marcopigossi para sempre no meu coração.”, escreveu na publicação no Instagram oficial da Netflix Brasil.