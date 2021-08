Anthony Mackie é confirmado em filme Capitão América 4

O ator Anthony Mackie, que interpreta Sam Wilson no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), foi confirmado no filme "Capitão América 4". O longa confirmou o retorno de Mackie como Sentinela da Liberdade após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

A confirmação ocorreu quatro meses após os eventos da série do Disney+. O ator revelou que foi pego de surpresa pelo anúncio. Mackie é o primeiro nome do elenco confirmado em Capitão América 4, que contará com roteiro de Malcolm Spelman e Dalan Musson, ambos de Falcão e o Soldado Invernal. Ainda não há data de estreia para Capitão América 4. Nenhum diretor foi atrelado ao projeto até o momento.