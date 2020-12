Anthony Hopkins celebra 45 anos sóbrio: 'Quase me matei com a bebida'

Anthony Hopkins está compartilhando uma mensagem de esperança em seu aniversário de 45 anos de sobriedade. O ícone do cinema gravou um vídeo para suas redes sociais para celebrar a data, contando a sua jornada.

"45 anos atrás, eu tive que despertar para a realidade. Eu estava me encaminhando para o desastre. Quase me matei com a bebida. Eu não sou de passar sermão nos outros, mas naquele dia eu recebi uma mensagem, um pensamento que apareceu na minha cabeça: 'Você quer viver ou morrer?'. Eu decidi que queria viver, e isso foi um grande alívio. Minha vida tem sido incrível desde então." Anthony Hopkins sobre sua sobriedade

O vencedor do Oscar por "O Silêncio dos Inocentes", que fará 83 anos de idade amanhã, ainda admitiu que tem "dias bons e dias ruins", às vezes duvidando de sua decisão de renunciar à bebida.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

"Como um todo, no entanto, eu diria: segure firme. O hoje é o amanhã com o qual você estava tão preocupado ontem. Vocês, jovens, não desistam. Continuem lutando. Sejam ousados, e forças poderosas vão ajudá-los em suas jornadas", completou.Hopkins finalizou a mensagem desejando feliz ano novo aos fãs, e garantindo: "Este vai ser o melhor dos anos".