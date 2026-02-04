Cinema em SP lança sessão para fazer crochê durante o filme; veja salas e horários

Quem já ficou com vontade de aproveitar o tempo do cinema para adiantar o crochê agora vai poder fazer isso sem culpa. A rede Cinesystem estreia nesta quarta-feira, 4, o Cine Crochê, sessão adaptada para que o público assista ao filme enquanto faz os trabalhos manuais dentro da sala.

Em São Paulo, a novidade chega ao Morumbi Town Shopping, com a primeira sessão marcada para esta quarta-feira, 4, às 19h30, durante a pré-estreia do filme Descontrole, protagonizado por Carolina Dieckmmann.

Segundo a exibidora, a proposta é realizar o Cine Crochê uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, com sessões a partir das 19h30. Para facilitar a atividade sem comprometer a experiência do público, a sala terá iluminação diferenciada, permitindo que os espectadores enxerguem a linha e a agulha enquanto acompanham a exibição.

De acordo com a Cinesystem, as sessões serão voltadas para filmes nacionais ou dublados.

Sessões também fora de SP

Além da unidade paulista, o Cine Crochê será realizado em outros multiplex da rede. Participam do projeto os cinemas do Américas Shopping (RJ), Bourbon Shopping Country (RS), Parque Shopping Maceió (AL) e Ventura Shopping (PR).

A exibidora afirma que a ideia é transformar a ida ao cinema em uma experiência diferente e também incentivar a interação entre pessoas com interesses em comum.

Os ingressos podem ser comprados pelo site da Cinesystem e também nas bilheterias e terminais de autoatendimento (ATMs) das unidades participantes.

Outros formatos especiais da rede

O Cine Crochê se soma a outras sessões temáticas promovidas pela Cinesystem, como o Cine Pets, que permite a entrada de cães em sessões com ajustes de som e iluminação, e o Cine Azul, voltado a pessoas com distúrbios sensoriais, com volume reduzido e luzes parcialmente acesas. Nesse caso, também é permitido circular e conversar durante a exibição.