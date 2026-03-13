Cinebiografia de Michael Jackson revela trilha sonora; veja quais hits estão no filme
Michael, a cinebiografia do cantor Michael Jackson, chega aos cinemas ao redor do mundo no dia 23 de abril deste ano. O longa, que contará a trajetória de um dos maiores artistas pop de todos os tempos, divulgou nesta sexta-feira, 13, a lista de canções que compõem a trilha sonora da produção.
O álbum, intitulado Michael: Songs From the Motion Picture, conta com 13 músicas que farão parte da trama do longa. "O disco reúne 13 músicas presentes no filme, abrangendo desde a fase do The Jackson 5 até The Jacksons, além dos sucessos solos de Michael no topo das paradas com os álbuns Off the Wall e Thriller", segundo descrição do álbum no site oficial do cantor.
O filme é protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor na vida real, que interpreta Michael na fase adulta, enquanto Juliano Valdi dá vida ao artista durante a infância. A direção é de Antoine Fuqua, e a produção fica a cargo de Graham King, vencedor do Oscar por Bohemian Rhapsody. Além dos protagonistas, o elenco reúne Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier e Miles Teller.
A narrativa percorre a formação de Michael como líder do The Jackson 5 e acompanha sua transição para a carreira solo. O filme se propõe a ir além do palco, abordando aspectos da vida pessoal do cantor e destacando momentos que marcaram o início de sua trajetória como artista solo.
Quais as músicas da trilha sonora do filme sobre Michael Jackson?
Lado A
1. Ill Be There - Jackson 5
2. Never Can Say Goodbye - Jackson 5
3. Whos Lovin You - Jackson 5
4. Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save - The Jacksons
Lado B
1. Ben - The Jacksons
2. Dont Stop Til You Get Enough - Michael Jackson
3. Beat It - Michael Jackson
Lado C
1. Thriller - Michael Jackson
2. Billie Jean - Michael Jackson
3. Wanna Be Startin Somethin - Michael Jackson
Lado D
1. Human Nature - Michael Jackson
2. Working Day and Night - Michael Jackson
3. Bad - Michael Jackson
