O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cinebiografia de Michael Jackson revela trilha sonora; veja quais hits estão no filme

O álbum, intitulado Michael: Songs From the Motion Picture, conta com 13 músicas que farão parte da trama do longa

Estadão Conteúdo
fonte

"Michael" conta a trajetória do rei do pop, Michael Jackson (Reprodução / YouTube)

Michael, a cinebiografia do cantor Michael Jackson, chega aos cinemas ao redor do mundo no dia 23 de abril deste ano. O longa, que contará a trajetória de um dos maiores artistas pop de todos os tempos, divulgou nesta sexta-feira, 13, a lista de canções que compõem a trilha sonora da produção.

O álbum, intitulado Michael: Songs From the Motion Picture, conta com 13 músicas que farão parte da trama do longa. "O disco reúne 13 músicas presentes no filme, abrangendo desde a fase do The Jackson 5 até The Jacksons, além dos sucessos solos de Michael no topo das paradas com os álbuns Off the Wall e Thriller", segundo descrição do álbum no site oficial do cantor.

O filme é protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor na vida real, que interpreta Michael na fase adulta, enquanto Juliano Valdi dá vida ao artista durante a infância. A direção é de Antoine Fuqua, e a produção fica a cargo de Graham King, vencedor do Oscar por Bohemian Rhapsody. Além dos protagonistas, o elenco reúne Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier e Miles Teller.

A narrativa percorre a formação de Michael como líder do The Jackson 5 e acompanha sua transição para a carreira solo. O filme se propõe a ir além do palco, abordando aspectos da vida pessoal do cantor e destacando momentos que marcaram o início de sua trajetória como artista solo.

Quais as músicas da trilha sonora do filme sobre Michael Jackson?

Lado A

1. Ill Be There - Jackson 5

2. Never Can Say Goodbye - Jackson 5

3. Whos Lovin You - Jackson 5

4. Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save - The Jacksons

Lado B

1. Ben - The Jacksons

2. Dont Stop Til You Get Enough - Michael Jackson

3. Beat It - Michael Jackson

Lado C

1. Thriller - Michael Jackson

2. Billie Jean - Michael Jackson

3. Wanna Be Startin Somethin - Michael Jackson

Lado D

1. Human Nature - Michael Jackson

2. Working Day and Night - Michael Jackson

3. Bad - Michael Jackson

