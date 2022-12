Cine São Luiz transmite história e novas produções de arte

O Cine Pernambuco está em sua 26ª edição e o jornalista paraense Ismaelino Pinto está na capital pernambucana acompanhando tudo de perto. Um dos pontos da programação é o Cine São Luiz, um dos últimos cinemas de rua em funcionamento, localizado no Recife antigo. No cinema, estão sendo exibidos os filmes que concorrem ao troféu Kalunga. O Cine PE vai até a próxima quarta (14), dia em que os filmes vencedores serão divulgados.

O Troféu Calunga é oferecido aos vencedores das mostras competitivas de curtas e longas-metragens. A Calunga é a boneca carregada pela sacerdotisa dos cultos afro-brasileiros durante a apresentação do maracatu. Ela faz parte das cerimônias religiosas, onde recebe o nome de uma princesa e representa uma divindade, expressando um objeto de força e proteção. O Troféu Calunga é uma criação da artista plástica Juliana Notari. Os homenageados do CINE PE são contemplados com a Calunga de Ouro, e os filmes vencedores, com a Calunga de Prata.



O Cinema São Luiz é um cinema de rua e cine-teatro inaugurado em 6 de setembro de 1952, passou por reforma em 2008, mesmo ano em que foi tombado como monumento histórico pelo Governo do Estado.

Sendo um cinema de rua, encontra-se no térreo do Edifício Duarte Coelho e ocupa os quatro primeiros pavimentos do prédio. Tem seu estilo arquitetônico com referências à Art déco. À época de sua construção comportava mil trezentos e quarenta pessoas. Depois da reforma, por conta de acessibilidade e ergonomia, passou a suportar uma lotação de oitocentas pessoas.

Ismaelino Pinto, que está na capital pernambucana, diz que toda essa atmosfera traz uma energia diferente para o festival, pois além do público conferir as produções ainda aprecia o prédio e sua história.

Nesta 26ª edição o CINE PE homenageia o diretor Sérgio Rezende, por sua competência e importância para o audiovisual, e Bárbara Paz, por seu olhar sensível como atriz, diretora e produtora brasileira.