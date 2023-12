Cidade Invisível foi cancelada? Marcos Pigossi faz post de despedida da série; Netflix segue calada

A série Cidade Invisível teria sido cancelada pela Netflix após a sua segunda temporada. Pelo menos é o que sugere um texto publicado pelo ator Marcos Pigossi em suas redes sociais, agradecendo e se despedindo do personagem Eric. Cidade Invisível teve boa parte da 2ª temporada gravada no Pará, inclusive na capital Belém. A produção da gigante do streaming trata sobre lendas brasileiras.

"A Netflix Brasil divulgou números e, segundo a Folha de São Paulo, o primeiro projeto a aparecer como um dos mais vistos no Brasil foi Cidade Invisível! Que notícia mais linda! Tenho muito orgulho de ter feito parte de um projeto tão potente e brasileiro. Agradeço e parabenizo a todos que fizeram parte disso. Foi uma honra dar vida ao Erik, me despeço com muito carinho desse personagem. Viva nosso audiovisual!", escreveu o astro.

Rapidamente, vários internautas começaram a questionar sobre o possível fim da série. "Cadê a terceira temporada? Foi cancelada?", perguntou um seguidor do ator. "Isso foi uma despedida da série????", questionou outro. "Como assim? eu quero a 3º temporada de Cidade Invisível, você nem brinque com uma coisa dessas", disse outro.

Muitos fãs da série também foram na página da Netflix Brasil. "VOCÊ NÃO TINHA O DIREITO DE CANCELAR CIDADE INVISÍVEL", reclamou um internauta nos comentários. "Como se sente depois de cancelar Cidade invisível?", perguntou outro.

Porém, a Netflix ainda não se pronunciou sobre o assunto.