Cia Artea mostra as diversas faces de amar na Amazônia no Teatro Waldemar Henrique, em Belém

O amor tem diversas faces, capazes de gerar muitas histórias. Essa complexidade do sentimento, em particular, na Amazônia, serve de ponto de partida para a Companhia de Teatro e Arte em Ação (Artea) apresentar no Teatro Experimental Waldemar Henrique, nesta sexta (16) e neste sábado (17), às 19h, a mostra cênica e musical “Isso é Amor”. O público vai poder conferir nuances de relacionamentos amorosos por meio de expressões artísticas variadas, e tudo com ingressos com preços bem acessíveis.

“Isso é Amor” marca a estreia da Artea no cenário local e reúne teatro, dança e música. O projeto mobiliza 17 artistas paraenses. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site Sympla.com ou por meio do WhatsApp (91) 98237-6697.

A intenção dos organizadores da mostra é divulgar e colocar os atuantes, cantores e dançarinos amazônidas em cena, dando mais visibilidade aos seus trabalhos autorais e possibilitando o acesso aos espaços culturais na capital paraense. “É importante termos projetos e espetáculos em Belém que valorizem os nossos artistas, onde possamos mostrar os nossos talentos, nossas habilidades e a paixão que temos pelo fazer artístico aqui na nossa região. Mas para além disso, a mostra ‘Isso É Amor’ busca dar

espaço para novos artistas, onde muitos irão se apresentar pela primeira vez em um teatro tão rico para a nossa cultura como o Teatro Waldemar Henrique”, enfatiza Vagner Mendes, artista, diretor geral da mostra e co-fundador da Cia Artea.

Atmosferas

O público terá acesso a cenas baseadas em histórias reais e nas experiências dos próprios artistas, em, assim, será levado para diversas atmosferas, a partir de histórias de amor. Serão abordados os limites e os desafios afetivos na sociedade contemporânea, ou seja, experiências de “amores” na Amazônia.

Entre os artistas em “Isso é Amor” estão Bella, Penélope Lima, Dan Costa, Safira Clausberg, Carol Maia e outros. Separados em dois elencos, os artistas se apresentarão nesta sexta (16) e sábado (17), respectivamente. A mostra terá a atuação de artistas interioranos, como a cantora e atriz Sidiane Nunes.

“O meu solo ‘Presença’ faz uma relação do amor romântico com o amor que recebemos na infância. Estar nesse projeto é a confirmação de que escolhi o caminho certo para trilhar. Viver teatro é difícil e ter lugares que fomentem a presença de artistas locais e exclusivamente interioranos como eu é abrir mais oportunidades e afirmação de que sim, o teatro precisa ser vivido e nós estamos aqui para isso.”, reforça Sidiane. natural da cidade de Mocajuba, no nordeste do Pará.

A apresentação e intermediação do evento contará com a animação do palhaço Tchulinho Mucuri, criação do artista Edson Elias. Ele pesquisa a comicidade em encruzilhadas de cultura e terreiro e ancestralidade ribeirinha. “Eu acho muito importante falar sobre o afeto. No geral, é algo que me toca muito dentro da minha pesquisa de palhaçaria. Mas, falar sobre o amor no meio LGBQIAPN+ é muito necessário, pois nós, enquanto corpos que vivem essas experiências múltiplas, lidamos com questões específicas que nos afetam”, afirma Edson Elias.

Temas como o amor, a idade e relacionamentos abusivos, entre outros, serão abordados na mostra. ““Falar de afeto, especialmente aqui na Amazônia, é também um ato de resistência. A gente vive num lugar onde as urgências do dia a dia muitas vezes engolem o que a gente sente. Mas o afeto também é território, é casa e raiz. Essa mostra existe pra isso: pra lembrar que o amor, a dor, o cuidado e a vulnerabilidade também fazem parte da nossa luta por existir com dignidade”, destaca a atriz e cantora Carol Maia.

Serviço:

“Isso é Amor: Mostra Cênica e Musical”

Data: 16 e 17 de maio

Horário: 19h

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique

Indicação livre

Instagram: @ciaartea

Mais informações: (91) 98237-6697

Ingressos: (91) 98237-6697