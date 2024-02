Chrystian, ex-dupla de Ralf, vai receber rim da esposa

O cantor Chrystian, que ficou famoso como dupla sertaneja de Ralf, está internado no Hospital do Rim (HRIM). Ele vai precisar passar por um transplante de rim no próximo mês, devido um problema genético.

Na página oficial do artista no Instagram, a equipe de comunicação esclareceu o estado de saúde de Chrystian.

“O cantor está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado”, diz o comunicado.

O cantor sofre de rim policístico, um problema de saúde hereditário, onde cistos se desenvolvem no órgão. Ele segue no hospital realizando exames pré-operatórios. Para se recuperar da condição, o artista receberá um novo rim da própria esposa, Key Vieira. A cirurgia de laparoscopia ocorrerá no próximo dia 11 de março.

