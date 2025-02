Christina Aguilera se declara aos fãs brasileiros: 'Sonho absoluto'

Christina Aguilera realizou dois shows no Brasil. Na última quinta-feira, 6, ela se apresentou na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e no sábado, 8, no Allianz Parque, em São Paulo.

A cantora usou suas redes sociais para agradecer o público e se declarar aos fãs brasileiros em português. "Te amo e obrigada Brasil", escreveu. O vídeo escolhido pela artista mostra vários momentos dos seus shows no País.

Em outra publicação, ela agradeceu o Brasil mais uma vez, dessa vez em inglês: "Rio e São Paulo, vocês foram um sonho absoluto. Obrigada por cantarem com os seus corações comigo e por me mostrarem tanto amor. Eu já sinto falta dessa energia. Até a próxima vez."

Essa foi a primeira vez que Christina Aguilera se apresentou no país. Em 2012, ela esteve no Brasil para participar de um desfile da São Paulo Fashion Week e lançar uma coleção de roupas que assinava.