Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Christiane Torloni homenageia Dennis Carvalho, com quem teve filhos gêmeos: 'Buraco no coração'

Christiane e Dennis foram casados entre 1977 e 1980. Juntos, eles tiveram dois filhos gêmeos: Leonardo Carvalho, que, atualmente, é ator, e Guilherme, que morreu aos 12 anos.

Estadão Conteúdo

A atriz Christiane Torloni prestou uma homenagem ao ator e diretor Dennis Carvalho, com quem foi casada por três anos. Dennis morreu neste sábado, 28, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada.

"Foi uma pessoa tão importante na minha vida", disse ela em um vídeo publicado no Instagram no sábado. "Dennis era um lindo ator e se transformou em um grande diretor. ... Mais um buraco no coração, mas ele deixa um legado magnífico. Que ele possa inspirar novos atores e novos diretores."

VEJA MAIS

image Morre o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos
Dennis se notabilizou como um dos principais nomes da TV e deixa três filhos

image Walcyr Carrasco, Milton Nascimento e outros artistas lamentam a morte de Dennis Carvalho
Ele morreu neste sábado, 28, no Rio de Janeiro

"Missão cumprida, meu amigo. Você vai encontrar pessoas que te amaram muito", completou ela, emocionada. Christiane e Dennis foram casados entre 1977 e 1980. Juntos, eles tiveram dois filhos gêmeos: Leonardo Carvalho, que, atualmente, é ator, e Guilherme, que morreu aos 12 anos.

Dennis Carvalho é conhecido por grandes sucessos da TV brasileira, como as novelas Vale Tudo e Dancin Days. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dennis Carvalho

morte

Christiane Torloni
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Samuel de Assis celebra trajetória artística e o Carnaval de Belém no Camarote Miltons

Muso da Beija-Flor e protagonista de grandes sucessos da TV Globo, o ator aterrissa em Belém para prestigiar os desfiles oficiais como convidado especial da ESA. Ele destaca o papel do Carnaval como ferramenta de resistência e celebra a representatividade negra nas telas e nas avenidas

28.02.26 8h00

CARNAVAL 2026

Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

Pela primeira vez em 50 anos, mestre participa de carnaval fora do Rio de Janeiro, ele revelou detalhes sobre promessa e meme

27.02.26 11h33

MÚSICA

Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som são atrações do 'Vem Louvar Pará' em Breves

Após reunir 100 mil pessoas em Belém, o festival gospel chega à Ilha do Marajó com grandes nomes da música cristã

27.02.26 11h03

JUSTIÇA

Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

Pai de Duda Freire possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa

27.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

'TE MANCA'

VÍDEO: Babu provoca Chaiany no BBB 26 e leva resposta: 'Tem idade pra ser meu pai'

Interação entre os participantes movimentou a tarde deste domingo (1º); sister chamou ator de ‘papito’ durante conversa na área externa

01.03.26 15h16

OPERAÇÃO

Após desmaio, Ivete Sangalo revela que fará cirurgia neste domingo (1º)

Cantora não informou o motivo do procedimento; dias atrás, ela desmaiou em casa e sofreu ferimento no rosto

01.03.26 15h05

NTES X DEPOIS

30 anos de Mamonas Assassinas: veja como está a musa de ‘Pelados em Santos’ hoje em dia

Três décadas após sucesso dos Mamonas Assassinas, atriz e radialista relembra bastidores do clipe que marcou os anos 1990

01.03.26 16h12

LUTO

Morre o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos

Dennis se notabilizou como um dos principais nomes da TV e deixa três filhos

28.02.26 12h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda