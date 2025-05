Chris Brown é preso em hotel no Reino Unido após acusação de agressão com garrafa em balada

O rapper norte-americano Chris Brown foi preso na madrugada desta quinta-feira, 15, em um hotel cinco estrelas em Manchester, no Reino Unido. Segundo os jornais britânicos The Sun e Daily Mail, a detenção foi realizada por volta das 2 horas da manhã pela Polícia Metropolitana de Londres, em cumprimento a um mandado relacionado a uma acusação de agressão grave ocorrida em fevereiro de 2023.

A prisão aconteceu no The Lowry Hotel, poucas horas após Brown desembarcar em Manchester em um jatinho particular.

Ele está sendo investigado por uma suposta agressão ao produtor musical Abe Diaw com uma garrafa em uma balada em Mayfair, região central de Londres.

Segundo o relato de Diaw aos jornais britânicos, o cantor o teria atingido na cabeça duas ou três vezes com uma garrafa, seguido de socos e chutes enquanto ele estava caído no chão. O produtor foi hospitalizado e precisou usar muletas após a alta. "Meu joelho também colapsou", afirmou.

A Polícia Metropolitana confirmou a detenção e afirmou que o artista permanece sob custódia. O caso está sob responsabilidade da Unidade de Comando Central Oeste da corporação.

Chris Brown se apresentava no Reino Unido na época do suposto ataque, durante uma turnê internacional. Atualmente, ele se prepara para a Breezy Bowl XX Tour, turnê comemorativa dos seus 20 anos de carreira. A série de shows inclui dez datas no Reino Unido e na Irlanda, com apresentações marcadas entre 15 de junho e 3 de julho.

Agora, a continuidade da turnê é incerta devido à investigação em andamento. Diaw, além da queixa criminal, também abriu um processo civil contra Brown, pedindo 16 milhões de dólares (R$ 89,7 milhões na cotação atual) por danos físicos e morais.

Essa não é primeira vez que o cantor é acusado por esse tipo de comportamento. Em 2009, ele foi preso por agressão à cantora Rihanna, sua então namorada.