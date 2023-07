Chá de Canela mergulha no mundo do OnlyFans em episódio com paraense usuária do aplicativo

O "Mundo do OnlyFans" é o tema do segundo episódio do videocast Chá de Canela, que fica disponível nesta quarta-feira (5), a partir das 18h nas plataformas digitais e também no Libplay de oliberal.com. As idealizadoras do projeto, Bruna Lima e Ana Carolina Matos, conversam com a paraense Laura Avelino, que usufrui da plataforma desde o ano passado como uma forma de renda extra.

Laura Avelino, que trabalha com com massagem tântrica, terapia transdimensional e constelação sistêmica, conta que sempre se interessou pelo universo do nu e também pelas questões de sexualidade como forma natural, sem o peso da promiscuidade.

"Aqui na região norte e também no nordeste ainda é muito cultural camuflar assuntos que envolvem a sexualidade. É comum olhar para as pessoas que falam de sexo com aquele peso de promiscuidade", destaca a entrevistada.

A terapeuta faz questão de separar as funções e explica que o seu trabalho nada tem a ver com o conteúdo que é criado para o Onlyfans. Laura disse que não mistura os universos, já que os propósitos não são os mesmos. "O meu conteúdo no OF não tem nada a ver com o meu trabalho, é algo bem distinto, pois o que faço no OF é algo muito à vontade, não é um compromisso como no meu trabalho. Lá eu posto quando quero, quando estou me sentindo bonita", destaca.

Ela disse que em abril do ano passado, quando ainda estava solteira, começou a se interessar pela plataforma e fez algumas pesquisas. Até que criou a conta e começou a produzir conteúdos de forma esporádica. "De início quase eu nem postava nada, era algo que eu deixava ali, mas as coisas estão fluindo e está sendo bem legal", acrescenta a produtora de conteúdo.

Nesse bate-papo, Laura conta ainda como vem alimentando a plataforma, as estratégias que usa para atrair os assinantes, as suas formas de lucro e também de como agiu ao falar sobre o conteúdo à família e ao namorado. Para ficar por dentro de toda a conversa é só acompanhar o episódio completo.O Chá de Canela tem apoio do Grupo Liberal e do curso de comunicação social da Universidade da Amazônia (Unama).

Sobre OnlyFans

É uma rede social em que as pessoas podem criar conteúdos exclusivos e vendê-los ao público. Apesar da sua popularização com produções de materiais adultos, engana-se quem pensa que o OnlyFans é apenas isso.

A rede social recebe materiais do mundo todo, tendo mais de 12 milhões de usuários. No Brasil, a plataforma só está disponível pelo navegador de web, enquanto em algumas regiões já é possível acessar por meio do aplicativo do OnlyFans para Android e iOS.

Ficha técnica Chá de Canela

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Operador de áudio: Heraldo Cruz

Câmera: Carlos Rodrigues e Fernando Sette

Edição: Clóvis Senna