OnlyFans: modelos da plataforma declaram imposto de renda? Saiba mais

Musas e musos da plataforma OnlyFans e outros produtores de conteúdos sexuais poderão declarar Imposto de Renda (IR) se estiverem dentro dos critérios de obrigatoriedade da declaração, entre eles, terem recebido mais de R$ 28.559,70 em redimentos tributáveis em 2022. As informações são da empresa IOB, smart tech. O prazo para a declaração do IR vai até o dia 31 de maio.

Veja outros critérios

Recebimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022;

Ganhar mais de R$ 40 mil isentos (não tributáveis);

Ganhar por meio de venda de bens ou direitos;

Operações na bolsa ou outros investimentos acima de 40 mil; entre outros.

Musas do OnlyFans

Só nos primeiros três meses de 2022 mais de 70 mil criadores de conteúdo de diversas nacionalidades estavam cadastrados e a plataforma contava, na época, com mais de 2 milhões de assinantes. O nome de algumas brasileiras estava em alta na plataforma de conteúdo adulto. Relembre alguns:

1. Key Alves

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, 23 anos, está no OnlyFans e é considerada uma musa da plataforma de conteúdo adulto. Em 2022 ela tinha mais de 200 postagens e 40 mil likes na plataforma. Em seu perfil do Instagram, Key ostenta o título.

2. Tati Zaqui

A cantora Tati Zaqui, 29 anos, possui uma conta na plataforma e em seu perfil já anuncia: "Bem-vindos ao metaverso. +18". A MC bomba na plataforma e acumulava mais de 200 postagens e cerca de 30 mil likes. A ex-Fazenda 14 também compartilha em seu Instagram fotos sensuais.



3. Geisiy Arruda

A influenciadora Geisy Arruda, 33 anos, possui contas em plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans e Privacy, além de ter um podcast "Proibidão". A jovem faz sucesso na plataforma e até 2022 possuía mais de mil publicações e 114 mil curtidas no OnlyFans. No Instagram os links para os perfis adultos estão disponíveis, mas ela também posta fotos e vídeos sensuais ao seus seguidores.

4. Rita Cadillac

A cantora e dançarina Rita Cadillac, 68 anos, é considerada a Rainha do Bumbum. Ela possui contas tanto no OnlyFans, quanto no Privacy e reúne mais de 600 publicações e 40 mil likes. No Instagram Rita exibe as várias lingeries e looks sensuais.

