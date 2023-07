Youtuber sobre esposa fazer pornô com outro homem: 'Ela me viu com centenas de garotas'

O youtuber norte-americano Adam Grandmaison, mais conhecido como Adam22, decidiu comentar o retorno da esposa Lena the Plug à pornografia. Segundo o apresentador do podcast No Jumper, ele não vê problemas com a carreira da mulher.

"Já faz oficialmente uma semana que deixei minha esposa fazer um pornô com outro cara. Senti um pouco de ciúme no começo, mas, no geral, não foi uma grande coisa", confessou no Twitter. "Ela me viu dormir com centenas de garotas e isso nunca afetou nosso relacionamento", acrescentou.

Os dois apresentam ainda o No Plug Podcast no OnlyFans em que o casal sai com mulheres depois de as entrevistarem.

