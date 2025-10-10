Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

César Tralli encontra cartas da adolescência guardadas pela mãe que morreu há 3 anos

Estadão Conteúdo

César Tralli contou nas redes sociais nessa quinta-feira, 9, que encontrou uma pasta com cartas escritas por ele à mão na adolescência. Os registros foram guardados por sua mãe, Edna, que morreu há três anos em um acidente aéreo.

"Estava mexendo nas coisas da minha mãe e encontrei essa pastinha. Fiquei muito emocionado", disse. Segundo o jornalista, o material reúne as cartas que ele escreveu para os pais e o irmão durante o período em que foi bolsista em Londres, na Inglaterra.

"Memórias que valem por uma vida inteira", destacou. "Dona Edna guardou tudo! Tudo! E também todas as outras cartas e bilhetes de momentos futuros e decisivos pra mim e pra minha família."

Tralli explicou que a pasta foi aberta justamente no dia em que se completam três anos da morte da mãe. "Mais do que saudade... sinto uma gratidão infinita por tudo que ela representa em minha existência", escreveu.

