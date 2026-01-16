Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

CEO diz que Netflix manterá filmes da Warner nos cinemas por ao menos 45 dias

Estadão Conteúdo

Ted Sarandos, CEO da Netflix, afirmou que os filmes da Warner Bros. deverão manter uma janela exclusiva de 45 dias nos cinemas antes de chegarem ao streaming. Em entrevista ao The New York Times publicada nesta sexta-feira, 16, o executivo falou sobre a aquisição de um dos estúdios mais tradicionais de Hollywood e como a compra mudará o serviço de streaming.

No começo de dezembro do ano passado, a Netflix causou um abalo sísmico na indústria do entretenimento ao oficializar a aquisição da Warner Bros. A compra, no entanto, foi bastante criticada por boa parte do setor audiovisual norte-americano. Para Hollywood, a Netflix adota práticas que depõem contra a experiência cinematográfica. O medo era que, após a compra, um estúdio tão tradicional quanto a Warner também seria submetido a períodos cada vez menores de exclusividade em salas de cinema.

"Entendo que as pessoas fiquem receosas em relação a isso, elas amam o cinema e não querem que ele desapareça", justifica o empresário. "E elas acham que temos feito coisas para fazê-lo desaparecer. Nós não fizemos", pontuou. Sarandos, então, diz que assim que o negócio for concluído, a Netflix será dona de "um motor de distribuição cinematográfica que gera bilhões de dólares" e que eles não têm interesse em destruir isso.

"Vamos conduzir esse negócio, em grande parte, como ele funciona hoje: com janelas de 45 dias de exibição", afirmou o executivo. "Se estamos no negócio do cinema, queremos vencer. Eu quero vencer os fins de semana de estreia e a guerra pela bilheteria", disse. Ainda na entrevista, Sarandos diz que um dos maiores mitos sobre toda a situação é de que a Netflix encarava a experiência cinematográfica como uma competidora do streaming.

"Nunca foi. Quando você sai para ver um filme no cinema e ele é bom, você chega em casa e tem vontade de assistir a outro filme. Acredito que isso incentive o amor pelos filmes", afirmou. "Quando comprarmos o estúdio, vamos lançar mais filmes juntos do que lançávamos separadamente", justificou o executivo. "Eu não entrei nesse negócio para prejudicar o cinema. Entrei para ajudar os consumidores, para ajudar os fãs de cinema", finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

streaming

Netflix

Warner Bros

compra

Ted Sarandos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

SP X PA

VÍDEO: 'Porquinho da Paulista' rebate paraense que chamou São Paulo de 'pobre de cultura'

Artista de rua da Avenida Paulista respondeu comentário em vídeo nas redes sociais e enalteceu a cultura de Belém

15.01.26 20h48

MÚSICA

Alcione grava medley em homenagem às tradições do Amapá com colaboração de paraense

Cantora reafirma seu amor pela pluralidade brasileira ao dar voz a um compilado de canções

15.01.26 13h37

CARNAVAL 2026

Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Primeiro arrastão ocorre neste fim de semana e já terá as três escolhidas no desfile

15.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

SAÍDA

Henri Castelli se pronuncia após ter convulsões e deixar o BBB 26

O ator recebeu atendimento médico durante o dia, mas a saída foi decidida após orientações de profissionais da saúde

15.01.26 9h32

BBB 26

Você lembra? Veterana do BBB 2026 denunciou participante por pedofilia e ele acabou preso

Ana Paula Renault protagonizou um dos momentos mais graves da história do programa ao denunciar comportamentos de Laércio de Moura, ex-participante que hoje cumpre pena em regime fechado

14.01.26 17h14

POLÊMICA

Quem é a esposa de Pedro do BBB 26? Saiba o que ela disse após ele contar sobre traição

O participante revelou aos brothers que traiu a esposa, mas foi perdoado

16.01.26 18h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda