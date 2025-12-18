Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Centro de Dança Ana Unger volta com 'Depois da Chuva' em Belém

Com cerca de 300 bailarinos, espetáculo atravessa mitos amazônicos, episódios históricos e a Belle Époque paraense

O Liberal
fonte

Estruturado em dois atos, o espetáculo constrói uma narrativa que atravessa diferentes períodos históricos (Ígor Motta/ O Liberal)

O espetáculo Depois da Chuva, do Centro de Dança Ana Unger, retorna ao palco do Theatro da Paz, em Belém, com duas novas sessões agendadas para 20 e 21 de dezembro. A montagem, que reúne cerca de 300 bailarinos, propõe um olhar poético sobre a capital paraense, conectando passado e presente. O objetivo é refletir sobre afetos, permanências e transformações que moldam a experiência urbana amazônica.

Estruturado em dois atos, o espetáculo constrói uma narrativa que atravessa diferentes períodos históricos. No primeiro ato, a condução dramática é feita por Zman, o Senhor do Tempo, que acompanha uma menina em uma travessia simbólica. Esse percurso explora lendas, história e mitos da Amazônia, onde surge Amanacy, a Mãe da Chuva, figura central que evoca a força da natureza e do imaginário popular.

Viagem pela história e cultura de Belém

A dramaturgia coreográfica revisita episódios marcantes da história regional, como a Cabanagem. Também faz referência à religiosidade do povo paraense e aos diferentes fluxos migratórios que contribuíram para a formação cultural de Belém.

No segundo ato, a narrativa se desloca para a virada do século, celebrando a Belle Époque amazônica. Há referências à memória do Theatro da Paz e à produção musical de compositores fundamentais da história cultural da cidade. Entre eles estão Waldemar Henrique, Araújo Pinheiro, Iva Rothe, Luiz Pardal, Salomão Habib, Tynnôko Costa e Altino Pimenta.

O carimbó aparece como expressão de resistência e vitalidade da cultura popular. Uma homenagem à bailarina Anna Pavlova se materializa na referência à coreografia A Morte do Cisne. Isso estabelece conexões entre Belém e um imaginário universal da dança.

Dança como memória e reflexão

Para a diretora-geral e artística Ana Unger, o espetáculo ultrapassa a dimensão estética. “Ao trazer à cena artistas, histórias e expressões muitas vezes esquecidas ou silenciadas, reafirmamos a dança como linguagem de memória, pertencimento e reflexão. É também uma forma de pensar a Amazônia diante dos desafios do presente”, afirma.

A encenação de Depois da Chuva reúne um time de criação reconhecido. Roberta Carvalho e Roberto Eliasquevici são responsáveis pelo vídeo mapping, enquanto Rubens Vieira Almeida cuida da iluminação. A direção musical é de Miguel Campos Neto e o figurino de Alcides Jr. O resultado é uma experiência cênica que articula dança, música e tecnologia como homenagem às múltiplas vozes que constituem Belém.

Centro de Dança Ana Unger e sua trajetória

Fundado em 1998, o Centro de Dança Ana Unger soma mais de 70 espetáculos originais. Ao longo de seus 27 anos de trajetória, a companhia transita entre remontagens de repertório clássico e criações autorais. As criações são conectadas às raízes amazônicas. Atualmente, a companhia mantém um elenco de 24 bailarinos e 10 estagiários. Eles são selecionados por meio de audições abertas no Pará. Isso reafirma seu papel como espaço de formação, pesquisa e renovação da dança no estado.

Serviço

  • Espetáculo: Depois da Chuva – A História de Belém
  • Local: Theatro da Paz – Belém (PA)
  • Datas: Sábado, 20 de dezembro, às 19h30, e domingo, 21 de dezembro, às 18h
  • Ingressos: www.ticketfacil.com.br/tp-depois-da-chuva.html
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Vigia de Nazaré vira passarela a céu aberto e celebra a moda autoral amazônica

Evento reúne moda autoral, dança, música e performance para valorizar a produção local e reafirmar Vigia de Nazaré no mapa criativo do Pará

18.12.25 16h57

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

VALORIZAÇÃO

Mundo Brega Pará recebe Rhenan Sanches e banda Msynck para celebrar a força do tecnomelody

Valorizando a cultura popular do Pará, o programa inicia bate-papo para discutir a evolução do brega e do tecnomelody, além de projetos atuais e futuros dos artistas

18.12.25 8h00

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

BELÉM

Estudantes universitários que atuaram na COP 30 denunciam calote

Grupo de 40 alunos esperam receber pagamento a cargo de um instituto, quase um mês depois de realização do evento internacional em Belém

17.12.25 17h05

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda