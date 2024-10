Ritmos nortistas e cumbia peruana agitam o Festival Lambateria na véspera do Círio

O Festival Lambateria chega à sua sétima edição no próxima sexta-feira (11/10), no espaço NaBêra, localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. O evento, que já se consolidou no calendário cultural da capital paraense, ocorre tradicionalmente na sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré. Com foco na música latino-amazônica dançante, o festival promete reunir 20 atrações, incluindo nomes de destaque da cena musical regional e internacional. Os ingressos estão à venda via Sympla e WhatsApp.

A atração internacional deste ano é a banda de cumbia peruana Los Mirlos, que faz sua estreia em Belém como parte de uma turnê mundial. O festival também homenageará a cantora acreana Nazaré Pereira, que nos anos 1970 levou a música nortista e nordestina para a Europa. O tema da edição, "Um Outro Brasil", é inspirado na trajetória de Nazaré, que participará de um show especial ao lado de artistas como Lia Sophia, Luê, Naieme e Taynara Garcia

Em entrevista ao Grupo Liberal, a banda Los Mirlos, manifestou grande entusiasmo para sua próxima apresentação em Belém. O grupo destacou a afinidade cultural e musical que possuem com os ritmos tropicais da região, acreditando que essa conexão será um ponto alto do show.

"Estamos com grandes expectativas para essa apresentação, especialmente por conta da nossa afinidade cultural e musical com os ritmos tropicais de Belém", afirmaram.

O grupo revelou que está ansioso para expandir sua audiência e vivenciar um intercâmbio cultural com o público local, o que, segundo eles, criará um vínculo especial. "Chegamos com muita vontade de trazer o melhor do nosso repertório e fazer todo mundo dançar", completaram.

Entre as atrações confirmadas para colocar o público para dançar estão Rebeca Lindsay, Jeff Moraes, Nega Lôra, Alberto Moreno, Lucyan Costa, Thainá Corrêa e Félix Robatto, além da banda instrumental Ver-o-Brass e o Carimbó Selvagem. Como todos os anos, o festival irá mesclar em sua programação ritmos tradicionais do Norte do Brasil, como carimbó, lambada, brega, tecnobrega e guitarrada, em uma celebração da cultura latino-amazônica.

Segundo Félix Robatto, diretor artístico e um dos curadores do evento, a cada ano um artista será homenageado. “Esse ano é a Nazaré Pereira, e é muito importante fazer isso para relembrarmos de onde viemos”, destacou Robatto.

O festival deste ano contará com a ampliação do Concurso de Dança Seu Godô, que agora será dividido em duas categorias: profissional e amador. “Acho que o festival também é para isso, para incentivar a dança, a cultura da dança, não só da música”, afirmou Félix.

O evento traz nesta edição também com o Palco TIM, que fica na área externa do espaço Na Bêra, e terá duetos ao longo da programação. Às margens do Rio Guamá, a música paraense estará presente nas apresentações do Carimbó Selvagem, Félix Robatto convida Thainá Correâ, e Alberto Moreno convida Lucyan Costa. Como ação da mesma empresa patrocinadora do palco, haverá uma área de descanso e espaço com carregadores de celulares.

AGENDE-SE

Festival Lambateria no Círio 7 edição

Dia: sexta-feira que acontece o Círio, 11 de outubro;

Local: NaBêra, localizada na Rua São Boaventura, 268, no bairro da Cidade Velha, em Belém;

Os ingressos estão custando a partir de R$ 70 / Meia entrada (estudantes, prof. da rede pública, profissionais da saúde): R$ 50; já o ingresso inteiro a R$ 100;

Vendas antecipadas no Sympla com taxa do aplicativo ou por PIX pelo WhatsApp 91 98025-1028.